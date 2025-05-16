В Беларуси наниматель выплатил отпускные работнику после вмешательства прокуратуры

В пресс-службе обратили внимание: в момент проверки удалось установить, что, согласно приказу директора, сотруднику сельхозпредприятия предоставили отпуск продолжительностью 12 календарных дней. Что касается среднего заработка за время отпуска, то его не выплатили. В связи с этим, прокурор Круглянского района вынес предписание директору, потребовав устранить нарушения трудового законодательства.