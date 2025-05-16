В Беларуси наниматель выплатил отпускные работнику после вмешательства прокуратуры

В Беларуси отпускные выплатили сотруднику после вмешательства прокуратуры. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
Говорится, что в прокуратуру Круглянского района на личный прием обратился местный житель. Он сообщил, что отработал на предприятии агропромышленного комплекса положенный срок и ему предоставили отпуск, который уже закончился.
«При этом он отметил, что “отпускные” так и не были ему перечислены», — заметили в прокуратуре.
В пресс-службе обратили внимание: в момент проверки удалось установить, что, согласно приказу директора, сотруднику сельхозпредприятия предоставили отпуск продолжительностью 12 календарных дней. Что касается среднего заработка за время отпуска, то его не выплатили. В связи с этим, прокурор Круглянского района вынес предписание директору, потребовав устранить нарушения трудового законодательства.
«Акт надзора исполнен — задолженность перед работником в размере 1,3 тыс. рублей погашена», — уточнили в пресс-службе.
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