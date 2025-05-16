«Откат»: почему после похудения на препаратах вес возвращается

В погоне за стройностью люди не всегда рассчитывают на собственную силу воли, режим питания и физические нагрузки. В некоторых случаях по согласованию с врачами в борьбу с ненавистными килограммами вступают препараты для снижения веса. Однако ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что после отмены таблеток лишние килограммы возвращаются вновь. Почему это происходит и можно ли удержать желаемый вес без лекарств, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.