На уфимских улицах Набережная, Мустая Карима и Пушкина ограничат движение из-за крупных мероприятий

Завтра, 17 мая, с 07:00 до 15:00 будет закрыт 400-метровый участок улицы Набережной возле памятника Салавату Юлаеву для проведения «Хвостатого забега». В этот же день на период с 15:00 до 23:00 перекроют улицу Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической для открытия мотосезона-2025.