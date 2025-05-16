На уфимских улицах Набережная, Мустая Карима и Пушкина ограничат движение из-за крупных мероприятий

В Уфе в связи с проведением массовых мероприятий в ближайшие дни будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Завтра, 17 мая, с 07:00 до 15:00 будет закрыт 400-метровый участок улицы Набережной возле памятника Салавату Юлаеву для проведения «Хвостатого забега». В этот же день на период с 15:00 до 23:00 перекроют улицу Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической для открытия мотосезона-2025.
С 19 мая по 10 июня ограничат движение по улице Пушкина от Цюрупы до Ленина в связи с подготовкой к международной книжной ярмарке «Китап-Байрам» и всероссийскому фестивалю игрушек «Айда играть». Схема объездов и изменения маршрутов общественного транспорта чиновники обещают опубликовать позже.
Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.
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