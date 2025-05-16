Учебный год в школах завершится 25 мая — Минпросвещения РК

В соответствии с данными национальной образовательной базой данных, по итогам 2024−2025 учебного года в стране работают более 8 тысяч школ, в которых получают образование около 4 миллионов учеников. В этом году более 364 тысяч детей окончат 9-й класс, они будут принимать решение, продолжать ли им учебу в 10-м классе или поступать в колледж. Также более 217 тысяч выпускников закончат 11-й класс. В соответствии с Приказом министра просвещения РК срок обучения традиционно продолжается 34 недели, учеба завершится 25 мая. С учетом пятидневной учебной недели в организациях среднего образования, внесено предложение провести последний урок для учеников 1−10 классов 23 мая в едином формате классного часа «Білімім — Отаныма». Цель классного часа: воспитание детей для оценки результатов обучения в течении года.