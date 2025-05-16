В Октябрьском районе Самары снесут аварийный деревянный дом 1926 года

Постановление об изъятии участка и жилого помещения появилось на сайте горадминистрации.
Речь идет об аварийном одноэтажном доме на улице Советской Армии, 272. По данным из открытых источников, деревянное здание возвели в 1926 году. Соответствующий статус получило в сентябре 2016-го. Подлежит сносу.
Для муниципальных нужд изымут три участка и столько же помещений (№ 1, 3 и 4 на 22,1, 29,9 и 15,9 «квадратов»). Представители городского департамента управления имуществом встретятся с собственниками и оценят размер убытков.
Также предложат другое жилье. До этого рассказывали, как в Самаре приставы переселили мужчину из аварийного дома в новую квартиру.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!