В двух районах Новосибирска на время ограничат проезд автомобилей

В Новосибирске в двух районах на время введут ограничения для проезда транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Так, с 15 мая по 1 октября закрывается проезжая часть на улице Автогенной в районе жилых домов № 143−167. С 15 по 23 мая на 5 метров сужается проезжая часть на улице Бардина в районе жилого дома № 25/2 на улице Богдана Хмельницкого.
С 15 по 25 мая на 2 метра сужается проезжая часть 2-го переулка Краснодонского и на 2 метра на улице Александра Невского в районе жилого дома № 10.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что временные ограничения на движение транспорта ввели на трех улицах в Новосибирске. Проезжую часть сузили на улицах Советская, Чаплыгина и Зыряновская.