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В Башкирии началась модернизация коммунальной инфраструктуры

В рамках реализуемого с 2025 года нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии началась модернизация коммунальной инфраструктуры, сообщает министерство ЖКХ РБ.

Источник: Башинформ

В этом году планируется построить четыре и капитально отремонтировать 17 объектов питьевого водоснабжения. Из них 8 участков водопровода отремонтируют в Уфе и 12 — в разных районах республики. Кроме того, в пяти районах будут капитально отремонтированы объекты теплоснабжения.

Так, например, специалисты уже приступили к капремонту водопроводных сетей в поселке Чишмы. Протяженность участка составляет 6 км. Работа предстоит объемная. Сети были проложены еще в 1970 годах, что говорит об их высокой изношенности и ненадежности.

В селе Верхние Киги началась реконструкция центральной котельной. Произведен демонтаж старого котла и начаты подготовительные работы для установки нового. Котельная обеспечивает теплом две школы, три детских сада, ФОК, Дом пионеров и школьников, а также комплекс МКД из 34 жилых домов.

По данным министерства ЖКХ РБ, на реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2025 году предусмотрено финансирование в размере около 1,2 млрд рублей.