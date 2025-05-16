В Башкирии началась модернизация коммунальной инфраструктуры

В этом году планируется построить четыре и капитально отремонтировать 17 объектов питьевого водоснабжения. Из них 8 участков водопровода отремонтируют в Уфе и 12 — в разных районах республики. Кроме того, в пяти районах будут капитально отремонтированы объекты теплоснабжения.