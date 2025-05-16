По Крымскому мосту за семь лет проехало 29,5 миллиона транспортных средств

«Семь лет назад, 16 мая 2018 года, было запущено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. За первые сутки по нему проехало более 10 тысяч транспортных средств, а всего к настоящему моменту трафик в оба направления составил 29,5 миллионов автомобилей», — говорится в сообщении Федерального дорожного агентства.