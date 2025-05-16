По Крымскому мосту за семь лет проехало 29,5 миллиона транспортных средств

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Количество автомобилей, проехавших по Крымскому мосту в оба направления с момента его открытия семь лет назад, составило 29,5 миллионов транспортных средств, сообщили РИА Новости в Росавтодоре.
«Семь лет назад, 16 мая 2018 года, было запущено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. За первые сутки по нему проехало более 10 тысяч транспортных средств, а всего к настоящему моменту трафик в оба направления составил 29,5 миллионов автомобилей», — говорится в сообщении Федерального дорожного агентства.
Автомобильная дорога по Крымскому мосту — это участок федеральной трассы А-290 со 141-го по 160-й километр. Трасса включает четыре полосы движения с возможной пропускной способностью до 40 тысяч автомобилей в сутки, а максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час.
Работы по строительству сооружения продолжались 27 месяцев, а в пиковый период на объекте работало более 15 тысяч инженеров и рабочих.
«Штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 220 сотрудников и порядка 60 единиц дорожной техники. Соблюдение водителями правил дорожного движения на Крымском мосту контролируют 10 автоматических комплексов, способных фиксировать все транспортные средства, независимо от их скорости и плотности потока», — уточнили в Росавтодоре.
Движение по мосту на сегодняшний день разрешено для легкового транспорта и рейсовых автобусов. При этом для грузовых транспортных средств организован альтернативный маршрут движения по материковой части субъектов РФ. Весь транспорт проходит обязательную проверку службой безопасности. Для водителей, пассажиров и их багажа процедура досмотра аналогична проводимой в аэропортах.