Новая ярмарка откроется в Алматы в эти выходные

На месте установят семь павильонов, где местные фермеры предложат жителям свежие мясные и молочные продукты, овощи, яйца и выпечку по ценам, которые будут ниже рыночных на 15−20%. Новый формат направлен на поддержку отечественных производителей и сдерживание цен на социально значимые продукты.
Если ярмарка будет пользоваться спросом, её планируют сделать еженедельной, расширив ассортимент и количество торговых точек.
Сегодня сельхозярмарки выходного дня успешно работают в Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах. Их еженедельно посещают более 45 тысяч человек, а в продаже — свыше тысячи наименований товаров от 300 фермерских хозяйств из Алматы и Алматинской области.
Городские ярмарки уже зарекомендовали себя как удобная и выгодная альтернатива магазинам: здесь можно купить свежее мясо, фрукты, мёд, колбасы, кисломолочную продукцию и многое другое — напрямую от производителей.