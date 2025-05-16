Новая ярмарка откроется в Алматы в эти выходные

На месте установят семь павильонов, где местные фермеры предложат жителям свежие мясные и молочные продукты, овощи, яйца и выпечку по ценам, которые будут ниже рыночных на 15−20%. Новый формат направлен на поддержку отечественных производителей и сдерживание цен на социально значимые продукты.