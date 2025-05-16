Минтруд Иркутской области: в трудовом законодательстве появились изменения

— Мы по своей компетенции отслеживаем каждое изменение, чтобы меры поддержки в сфере занятости в Иркутской области предоставлялись в соответствии с законом и граждане знали о своих правах и порядке их реализации, — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.