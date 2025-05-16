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Минтруд Иркутской области: в трудовом законодательстве появились изменения

Поправки вводятся с 1 сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министерство труда и занятости региона сообщает о новых нормах, которые расширят возможности для различных категорий работников. С 1 сентября 2025 года вводятся значимые поправки, разработанные с учетом современных реалий.

Одним из ключевых нововведений стало право родственников (родителей, супругов, детей) военнослужащих, получивших ранения, оформлять официальный отпуск по уходу. Эта норма распространяется и на случаи гибели бойцов.

— Мы по своей компетенции отслеживаем каждое изменение, чтобы меры поддержки в сфере занятости в Иркутской области предоставлялись в соответствии с законом и граждане знали о своих правах и порядке их реализации, — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Для подростков 14−18 лет упрощается процедура временного трудоустройства. Теперь школьники смогут работать в летний период и выходные дни через службу занятости или в составе студотрядов при наличии личного согласия, письменного разрешения родителей и, в отдельных случаях, согласования с органами опеки.

Особое внимание уделено поддержке социально уязвимых групп. Утверждены новые стандарты помощи инвалидам, женщинам в декретном отпуске и участникам ярмарок вакансий. Для всех работников уточнена методика расчета средней заработной платы, что позволит избежать разночтений в применении норм.

Все перечисленные услуги будут доступны через единую цифровую платформу «Работа в России». В министерстве подчеркивают, что изменения направлены на создание сбалансированных условий труда, учитывающих интересы как работодателей, так и различных категорий работников.