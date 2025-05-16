В Ростовской области работники «Ростсельмаша» уйдут в отпуск раньше срока

В публикации уточняется, что проседание рынка произошло из-за отсутствия у аграриев средств на новую технику. По итогам января-февраля текущего года поставки сократили все производители. В частности, снизился спрос на зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также на тракторы.