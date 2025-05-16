В Ростовской области работники «Ростсельмаша» уйдут в отпуск раньше срока

В 2025 году в Ростовской области работников компании «Ростсельмаш» отправят в производственный отпуск раньше срока — не в сентябре, а в июне. Об этом говорится на сайте производителя сельхозтехники.
— Решение приняли для оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники. Изменение в рабочем графике позволит сохранить коллектив, — сообщает пресс-служба компании.
В публикации уточняется, что проседание рынка произошло из-за отсутствия у аграриев средств на новую технику. По итогам января-февраля текущего года поставки сократили все производители. В частности, снизился спрос на зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также на тракторы.
— Из-за продолжающегося третий год снижения спроса пришлось корректировать планы. Компания внимательно следит за изменениями. Смена динамики на неизменно отразится на ситуации, — подчеркивают в пресс-службе компании «Ростсельмаш».
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