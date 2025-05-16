Букмекеры считают, что «Евровидение-2025» выиграет Швеция

За тройку призеров также поборются представители Франции, Нидерландов и Финляндии. От Франции на конкурсе споет Луан — она прославилась у себя на родине после выступления на местном «Голосе», в Базель девушка едет с песней maman ('Мама«), трогательным попом с нотками шансона. Нидерланды представит выходец из ДР Конго Клауд Киамбе, известный как Claude, еще один продукт системы “Голоса” (на сей раз, правда, детского): поп-артист споет композицию C'est La Vie (“Такова жизнь”), шансон на французском и английском языках, разбавленный попсовым припевом. Наконец, финка Эрика Викман выступит с песней ICH KOMME (“Я кончаю”) — кажется, уже по названию понятно, что это будет один из самых провокационных треков конкурса.