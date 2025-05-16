В Пермском крае за неделю число пострадавших от укусов клещей выросло на треть

Активность клещей в Пермском крае растет с каждой неделей. В период с 9 по 15 мая медучреждения Пермского края приняли на треть больше пострадавших от укусов клещей, чем неделей ранее. Каждый четвертый случай приходится на детей.
Краевое управление Роспотребнадзора с начала периода активности клещей зарегистрировало 3 520 обращений пострадавших, включая 831 ребенка. Неделей раньше число обратившихся было заметно меньше — 2 233 и 538 случаев соответственно.
Самыми опасными для посещения зеленых зон Прикамья остаются Пермский округ (559 обращений), Пермь (482 обращений) и Краснокамский округ (255 обращений).
По результатам лабораторных исследований снятых с пострадавших клещей, 43,5% — инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 1,8% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), 0,4% — клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ).
Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Администрация Перми рассказала об обработанных от клещей участках города весной 2025 года.