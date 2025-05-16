С 1 июня камеры больше не будут фиксировать наезд на дорожную разметку (кроме стоп-линии)

Что это значит?
Если раньше камеры автоматически фиксировали, например, случайный или частичный наезд колёсами на разметку (в том числе разделительные линии), что приводило к штрафу, то теперь такое нарушение не будет считаться основанием для автоматического штрафа, если оно не связано со стоп-линией.
Однако это не означает полной безнаказанности: если инспектор ДПС зафиксирует такое нарушение визуально, он может оформить его вручную — как и прежде.
Отказ от автоматической фиксации наезда на разметку поможет сократить количество спорных штрафов, которые вызывали недовольство у водителей. Многие жаловались на наказания за незначительные отклонения — например, случайное касание разметки в плотном потоке или на узкой дороге, или вынужденный заезд на полосу из-за стоящих авто или ям на дорогах. Теперь подобные ситуации не будут приводить к автоматическим штрафам.
Это снизит нагрузку как на систему фиксации, позволяя сосредоточиться на действительно опасных нарушениях — таких как проезд на красный свет или пересечение стоп-линии. В результате таких изменений повысится доверие к системе видеонаблюдения и фиксации: когда правила становятся более разумными, у водителей исчезает ощущение, что их наказывают «за каждую мелочь».
Важно помнить: пересечение стоп-линии по-прежнему считается серьёзным нарушением и будет фиксироваться камерами, как и раньше. Этот момент часто связан с нарушением сигналов светофора и напрямую влияет на безопасность движения. Таким образом, нововведение призвано смягчить избыточную строгость автоматической фиксации, не снижая при этом общего уровня безопасности на дорогах.