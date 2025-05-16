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С 1 июня камеры больше не будут фиксировать наезд на дорожную разметку (кроме стоп-линии)

Vaib.uz (Узбекистан. 16 мая). Согласно сообщению пресс-службы президента Узбекистана, с 1 июня 2025 года вступают в силу изменения в правила автоматической фиксации нарушений на дорогах. Теперь специализированные камеры больше не будут фиксировать наезд на дорожную разметку, за исключением одного важного случая — пересечения стоп-линии (знак 5.33).

Источник: Vaib.Uz

Что это значит?

Если раньше камеры автоматически фиксировали, например, случайный или частичный наезд колёсами на разметку (в том числе разделительные линии), что приводило к штрафу, то теперь такое нарушение не будет считаться основанием для автоматического штрафа, если оно не связано со стоп-линией.

Однако это не означает полной безнаказанности: если инспектор ДПС зафиксирует такое нарушение визуально, он может оформить его вручную — как и прежде.

Отказ от автоматической фиксации наезда на разметку поможет сократить количество спорных штрафов, которые вызывали недовольство у водителей. Многие жаловались на наказания за незначительные отклонения — например, случайное касание разметки в плотном потоке или на узкой дороге, или вынужденный заезд на полосу из-за стоящих авто или ям на дорогах. Теперь подобные ситуации не будут приводить к автоматическим штрафам.

Это снизит нагрузку как на систему фиксации, позволяя сосредоточиться на действительно опасных нарушениях — таких как проезд на красный свет или пересечение стоп-линии. В результате таких изменений повысится доверие к системе видеонаблюдения и фиксации: когда правила становятся более разумными, у водителей исчезает ощущение, что их наказывают «за каждую мелочь».

Важно помнить: пересечение стоп-линии по-прежнему считается серьёзным нарушением и будет фиксироваться камерами, как и раньше. Этот момент часто связан с нарушением сигналов светофора и напрямую влияет на безопасность движения. Таким образом, нововведение призвано смягчить избыточную строгость автоматической фиксации, не снижая при этом общего уровня безопасности на дорогах.