С 1 июня камеры больше не будут фиксировать наезд на дорожную разметку (кроме стоп-линии)

Если раньше камеры автоматически фиксировали, например, случайный или частичный наезд колёсами на разметку (в том числе разделительные линии), что приводило к штрафу, то теперь такое нарушение не будет считаться основанием для автоматического штрафа, если оно не связано со стоп-линией.