«Минскстрой» показал детсад на 230 мест, который откроется недалеко от Уручья. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале предприятия «Минскстрой».
Сообщается, что фасады нового детского сада, расположенного в границах проспекта Независимости — улицы Фогеля — улицы Гуртьева, порадуют своей оригинальностью и яркой цветовой палитрой. В организации заметили, что строители треста № 1 завершают чистовую отделку.
«Уже завозится мебель, приехало оборудование для кухни, а сегодня с большой аккуратностью доставили два пианино», — говорится в сообщении.
Кроме того, на прилегающей территории уже смонтировали теневые навесы. Также были оборудованы спортивная и игровые зоны, но пока не в полном объеме. Это связано с тем, что еще не до конца завершено благоустройство.
«Но уже скоро все малые архитектурные формы займут свои места», — заметили в организации.
Также сказано, что на объекте были замечены учащиеся, которые проходят практику. По информации «Минскстроя», новый детский сад рассчитан на 230 мест. Здание состоит из четырех трехэтажных блоков, которые объединены вокруг двух-трехэтажного центра с общими помещениями: административно-бытовыми, спортивными, музыкальными и универсальными залами.
«В саду предусмотрены кабинеты учителя-дефектолога, для занятий детским творчеством, а также компьютерная, игровая и медицинская комнаты», — сказано в сообщении.
Ранее «Минскстрой» показал, как идет строительство нового исторического музея в центре Минске: «35 метров в высоту, в центральной части купол, 10 экспозиционных залов».
Кстати, бассейн под открытым небом появится во дворе бани в центре Минска.
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