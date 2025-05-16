Развитие лобно-височной деменции связали с нарушениями в регуляции РНК

Лобно-височная деменция — одна из самых агрессивных и быстро развивающихся нейродегенеративных болезней, которая поражает людей в относительно раннем возрасте, от 45 до 65 лет. У ее носителей начинают массово гибнуть нейроны в лобной и височных долях мозга, что приводит к появлению большого числа нарушений поведения и психики, а также к угасанию памяти и когнитивных способностей. Лечения данной болезни пока не существует.