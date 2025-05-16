В Бельцах дорожает вода: Тариф увеличен почти в два раза

Жители Бельц будут платить больше за воду. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) сегодня, 16 мая, утвердило новый тариф для бытовых потребителей в размере 26,96 леев за кубический метр, тогда как ранее он составлял 18,59 леев за кубический метр, сообщает TVN.md.
Согласно источнику, решение принято после того, как оператор запросил повышение тарифа до 33,43 леев за кубометр, однако ANRE вмешалось и откорректировало расходы, которые сочли несоответствующими. Среди них — расходы, связанные с чрезмерными технологическими потерями, неоправданными инвестициями и необоснованным потреблением электроэнергии.
Кроме того, учреждение уточняет, что новый тариф учитывает накопленные тарифные отклонения прошлых лет и направлен на поддержку финансовой реструктуризации оператора, при этом не создавая чрезмерной нагрузки на конечных пользователей. Новый тариф вступит в силу после публикации решения в Официальном вестнике.
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