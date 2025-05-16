В Бельцах дорожает вода: Тариф увеличен почти в два раза

Жители Бельц будут платить больше за воду. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) сегодня, 16 мая, утвердило новый тариф для бытовых потребителей в размере 26,96 леев за кубический метр, тогда как ранее он составлял 18,59 леев за кубический метр, сообщает TVN.md.