На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Движение временно перекроют на Садовом кольце в Москве 17 мая в связи с проведением велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Шестнадцатого и семнадцатого мая в центре Москвы введут временные ограничения и перекроют для движения транспорта несколько улиц. 17 мая нельзя будет проехать в том числе по Садовому кольцу. Это связано с проведением Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты», — говорится в сообщении.
Кроме того, 16 мая с 00.01 нельзя будет парковаться на Зубовской улице, на участках Большой Пироговской улицы (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и улицы Плющихи (от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского), в проезде Девичьего Поля и на улице Еланского (от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы), а 17 мая с 00.01 — на Садовом кольце. Ограничения по парковке продлятся до окончания мероприятий.