На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение

Кроме того, 16 мая с 00.01 нельзя будет парковаться на Зубовской улице, на участках Большой Пироговской улицы (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и улицы Плющихи (от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского), в проезде Девичьего Поля и на улице Еланского (от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы), а 17 мая с 00.01 — на Садовом кольце. Ограничения по парковке продлятся до окончания мероприятий.