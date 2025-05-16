В Самаре на 88-м году жизни скончался доктор медицинских наук Геннадий Носачев

В Самаре ушел из жизни психиатр Геннадий Николаевич Носачев.
Геннадий Николаевич учился и работал в Куйбышеве. Он посвятил многие годы Самарской областной клинической психиатрической больнице. Позже он стал профессором на кафедре психиатрии СамГМУ.
Помимо этого, профессор активно занимался научной деятельностью. За свою долгую и плодотворную карьеру он написал больше 400 работ. Среди них были и учебные пособия.
Он известен как автор таких работ как «Эндогенные депрессии: систематика, психопатология, терапия», за которую он получил степень доктора медицинских наук, «Введение в психотерапию» и «Клиническая психология».
Также, Геннадий Николаевич был отмечен своей принципиальностью и ответственностью в общественной работе.
Учителем профессора был известный советский психиатр Петр Фадеевич Малкин.
Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Николаевича.
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