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В Самаре на 88-м году жизни скончался доктор медицинских наук Геннадий Носачев

В Самаре ушел из жизни психиатр Геннадий Николаевич Носачев.

В Самаре ушел из жизни психиатр Геннадий Николаевич Носачев.

Геннадий Николаевич учился и работал в Куйбышеве. Он посвятил многие годы Самарской областной клинической психиатрической больнице. Позже он стал профессором на кафедре психиатрии СамГМУ.

Помимо этого, профессор активно занимался научной деятельностью. За свою долгую и плодотворную карьеру он написал больше 400 работ. Среди них были и учебные пособия.

Он известен как автор таких работ как «Эндогенные депрессии: систематика, психопатология, терапия», за которую он получил степень доктора медицинских наук, «Введение в психотерапию» и «Клиническая психология».

Также, Геннадий Николаевич был отмечен своей принципиальностью и ответственностью в общественной работе.

Учителем профессора был известный советский психиатр Петр Фадеевич Малкин.

Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Николаевича.

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