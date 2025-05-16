«Крылья Советов» — «Спартак»: почему стоит ждать полных трибун на последнем домашнем матче самарцев в сезоне?

Что удивительно, рекорд посещаемости самарского стадиона, если не брать матчи Чемпионата Мира по футболу, был побит не в играх с 10-кратным чемпионом страны, и даже не в Высшей лиге/РПЛ! Историческим стал для Самары и для новой арены вместимостью почти 45 тысяч зрителей стал матч 37-тура Футбольной Национальный лиги с «Кубанью». На нее 6 мая 2018-го года пришло 40 619 человек! Надо отдать должное тому. что это был не рядовой матч. В этой игре «Крылья» за тур до конца обеспечили себе место в Премьер-Лиге на следующей сезон. А вернул самарцев в элиту гол Сергея Корниленко, забитый на 41-й минуте, ставший победным.