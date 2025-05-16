«Крылья Советов» — «Спартак»: почему стоит ждать полных трибун на последнем домашнем матче самарцев в сезоне?

18 мая на поле «Солидарность Самара Арены» произойдет несколько юбилейных событий. Во-первых, в 60-й раз в истории чемпионатов России по футболу самарские «Крылья Советов» встретятся с московским «Спартаком». Во-вторых, они это сделают в 30-й раз именно в областной столице. По этому поводу мы решили покопаться в статистике и вытащить из нее самое интересное.
Голы и победы.
Что ж, начнем с самого главного: матчи между зелено-бело-синими и красно-белыми традиционно являются зрелищными. В среднем почти 3 гола забивают команды за игру. Если быть точным — 2,9. В Самаре же получается ровно 3. За 29 игр в рамках чемпионата России команды на двоих здесь забили 87 мячей.
Статистика противостояния «Крыльев Советов» — «Спартак» (Москва) в чемпионате России:
59 игр, 8 побед, 9 ничьих, 42 поражения, разница мячей 49−122.
Если смотреть на цифры, то успешнее всего самарцы противостоят москвичам в рамках РПЛ на домашнем поле. 6 из своих 8 побед «Крылья» одержали над «Спартаком» именно в Самаре.
Самые крупные случились 1 декабря 2016-го и 1 октября 2023. В обоих матчах самарцы победили с одинаковым счетом — 4:0. Еще 4 раза в Самаре была зафиксирована ничья.
Да и в целом дома команда действует более уверенно в атаке и лучше в обороне: 32 мяча забито и 55 — пропущено в 29 играх. Тогда как в Москве «Крылья» отвечают голом на 4 пропущенных мяча от «Спартака»: разница мячей в московских матчах — 17−67.
Самое большое количество голов в матчах этих двух команд было забито 2 октября 1994 года. Тогда на стадионе «Металлург» самарцы уступили со счетом 2:6.
В родных стенах «Крылья Советов» потерпели несколько крупных поражений. Было и такое. 8 июля 1995-го и 3 ноября 2012-го самарцы разгромно уступили со счетом 1:6 и 0:5 соответственно.
Посещаемость матчей.
Традиционно на матчи со «Спартаком» в любом городе России приходит больше болельщиков, чем в среднем. Так, 18 мая 2019 года в 29-туре домашний матч зелено-бело-синие против красно-белых на «Солидарность Самара Арене» побил рекорд посещаемости РПЛ. На ту игру пришло 37276 зрителей. Но самое интересное не в этом!
Что удивительно, рекорд посещаемости самарского стадиона, если не брать матчи Чемпионата Мира по футболу, был побит не в играх с 10-кратным чемпионом страны, и даже не в Высшей лиге/РПЛ! Историческим стал для Самары и для новой арены вместимостью почти 45 тысяч зрителей стал матч 37-тура Футбольной Национальный лиги с «Кубанью». На нее 6 мая 2018-го года пришло 40 619 человек! Надо отдать должное тому. что это был не рядовой матч. В этой игре «Крылья» за тур до конца обеспечили себе место в Премьер-Лиге на следующей сезон. А вернул самарцев в элиту гол Сергея Корниленко, забитый на 41-й минуте, ставший победным.
Что же касается предстоящей игры (12+) 29-го тура РПЛ, в которой «Крылья» сойдутся со «Спартаком» в воскресенье, 18 мая (тоже, кстати, 18 мая), то она может тоже в каком-то смысле стать особенной. Средняя посещаемость домашних игр самарцев в этом году составляет 9479. Но планируется, что на «Спартак» придет гораздо больше.
Например, на кубковый матч между зелено-бело-сними и красно-белыми, который прошел 14 августа 2024 года, на «Солидарность Самара Арене» собралось 20 040 болельщиков. Есть ощущение, что последняя домашняя игра чемпионата привлечет еще больше зрителей. 15 мая, за 3 дня до матча, в своем телеграм-канале генеральный директор ПФК «Крылья Советов» сообщил, что по проданным билетам на матч 29-го тура РПЛ клуб приближается к отметке в 20 тысяч.
«Давайте подключим все самарские паблики и наших друзей, чтобы собрать тысяч 30 в воскресенье!», — добавил Роберт Тер-Абрамян в посте.
То есть как минимум по меркам этого сезона и последних лет (после того как ввели фан-айди) ожидается аншлаг. Тем более время матча вполне комфортное — 14:30 по самарскому времени.
Поддержка болельщиков явно не помешает самарцам: пока они себе не гарантировали прямую прописку в РПЛ на следующий сезон. За два тура до конца «Крылья», набравшие 30 очков за 28 игр, находятся на расстоянии 4 баллов от 13-го места, которое предполагает стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе.
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