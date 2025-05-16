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В Омске самокатчик спрыгнул с Ленинградского моста в Иртыш

Экстремал остался жив и даже, возможно, невредим.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в группе «Аварийный Омск» в социальных сетях появилось заснятое очевидцем шокирующее видео. На нем видно, как парень прыгает с Ленинградского мост в Иртыш.

Он падает прямо в прибрежную зону, на скрытые водой кусты, где воды, по словам автора видео, «по колено». Тем не менее, экстремал благополучно выходит из воды на берег и радостно поднимает руки вверх… Как сообщил очевидец, пред тем как сигануть с моста, парень ехал по нему на самокате. Транспортное средство он оставил наверху.

Инцидент подтвердили в УМВД по Омской области. Происшествие зарегистрировано в отделе полиции № 3, по данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, как омские спасатели помогли доставить мужчину в больницу.