В Омске самокатчик спрыгнул с Ленинградского моста в Иртыш

Он падает прямо в прибрежную зону, на скрытые водой кусты, где воды, по словам автора видео, «по колено». Тем не менее, экстремал благополучно выходит из воды на берег и радостно поднимает руки вверх… Как сообщил очевидец, пред тем как сигануть с моста, парень ехал по нему на самокате. Транспортное средство он оставил наверху.