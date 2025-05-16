Татарстан поделится опытом взаимодействия с ЮНЕСКО со странами Центральной Азии

Минниханов напомнил, что в Татарстане четыре объекта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Казанский кремль — в Казани, Успенский собор — на острове-граде Свияжск, древний город Болгар и Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта. Он подчеркнул, что Институт археологии имени А. Х. Халикова Академии наук Татарстана провел большую работу по подготовке документов, необходимых для получения этого статуса. По его словам, порядка 10 объектов в других регионах и за рубежом были включены в список ЮНЕСКО также при поддержке Академии.