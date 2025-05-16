Татарстан поделится опытом взаимодействия с ЮНЕСКО со странами Центральной Азии

КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Академия наук Татарстана заключила меморандум о сотрудничестве с Международным институтом центральноазиатских исследований (МИЦАИ). В рамках сотрудничества республика поделится опытом взаимодействия с ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия, рассказал ТАСС президент Академии Рифкат Минниханов на полях XVI международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«В первую очередь меморандум направлен на проведение совместных научных исследований, обмен различными пособиями и методичками, проведение различных форумов и конференций», — сказал он.
Минниханов напомнил, что в Татарстане четыре объекта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Казанский кремль — в Казани, Успенский собор — на острове-граде Свияжск, древний город Болгар и Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта. Он подчеркнул, что Институт археологии имени А. Х. Халикова Академии наук Татарстана провел большую работу по подготовке документов, необходимых для получения этого статуса. По его словам, порядка 10 объектов в других регионах и за рубежом были включены в список ЮНЕСКО также при поддержке Академии.
«Сегодня МИЦАИ поставил перед собой задачу ввести ряд объектов в Узбекистане в перечень ЮНЕСКО, и конечно, наш опыт для них бесценен. Это также одна из основных точек соприкосновения», — добавил Минниханов.
МИЦАИ занимается комплексным изучением Центрально-Азиатского региона и наращиванием международного научного сотрудничества. Членами института являются Азербайджан, Иран, Казахстан, Китай, Республика Корея, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Монголия и Россия.
XVI международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 13 по 18 мая в Казани. Запланировано порядка 200 мероприятий. ТАСС — генеральный информационный партнер.