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С 1 июня дорожные работы в Узбекистане будут проводиться только ночью — для борьбы с пробками

Vaib.uz (Узбекистан. 16 мая). С 1 июня 2025 года в Узбекистане вступает в силу важное нововведение: проведение дорожных работ и нанесение разметки в дневное время — с 07:00 до 21:00 — будет запрещено, за исключением выходных дней и ситуаций, требующих неотложного вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Источник: Vaib.Uz

Теперь все дорожные и ремонтные работы будут осуществляться только в ночное время, когда трафик на улицах минимален. Это решение призвано снизить нагрузку на уличное движение, а также повысить комфорт и безопасность горожан.

До сих пор ремонт дорог часто становился причиной длинных пробок, вынужденных объездов и опозданий на работу, в школы, больницы и другие важные места. Особенно остро это ощущалось в крупных городах, таких как Ташкент, где каждая перекопанная улица могла парализовать целый район.

С переходом на ночной формат проведения таких работ власти рассчитывают сократить количество заторов и ускорить транспортные потоки, уменьшить уровень раздражения среди водителей и пассажиров, повысить эффективность ремонта, так как в ночное время техника и рабочие смогут работать без лишних задержек.

Кроме того, ночной режим ремонта сделает процесс более безопасным как для рабочих, так и для водителей, поскольку риск столкновений и наездов днём значительно выше.

Таким образом, это решение можно считать шагом вперёд в сторону более организованного и удобного городского управления. Если правила будут соблюдаться на практике, наши города смогут забыть о пробках, вызванных дорожными работами посреди рабочего дня.