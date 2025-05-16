С 1 июня дорожные работы в Узбекистане будут проводиться только ночью — для борьбы с пробками

До сих пор ремонт дорог часто становился причиной длинных пробок, вынужденных объездов и опозданий на работу, в школы, больницы и другие важные места. Особенно остро это ощущалось в крупных городах, таких как Ташкент, где каждая перекопанная улица могла парализовать целый район.