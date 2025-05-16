С 1 июня дорожные работы в Узбекистане будут проводиться только ночью — для борьбы с пробками

Теперь все дорожные и ремонтные работы будут осуществляться только в ночное время, когда трафик на улицах минимален. Это решение призвано снизить нагрузку на уличное движение, а также повысить комфорт и безопасность горожан.
До сих пор ремонт дорог часто становился причиной длинных пробок, вынужденных объездов и опозданий на работу, в школы, больницы и другие важные места. Особенно остро это ощущалось в крупных городах, таких как Ташкент, где каждая перекопанная улица могла парализовать целый район.
С переходом на ночной формат проведения таких работ власти рассчитывают сократить количество заторов и ускорить транспортные потоки, уменьшить уровень раздражения среди водителей и пассажиров, повысить эффективность ремонта, так как в ночное время техника и рабочие смогут работать без лишних задержек.
Кроме того, ночной режим ремонта сделает процесс более безопасным как для рабочих, так и для водителей, поскольку риск столкновений и наездов днём значительно выше.
Таким образом, это решение можно считать шагом вперёд в сторону более организованного и удобного городского управления. Если правила будут соблюдаться на практике, наши города смогут забыть о пробках, вызванных дорожными работами посреди рабочего дня.