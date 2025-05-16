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Четыре дня идут поиски 51-летнего уфимца

В Уфе пятый день разыскивают 51-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 51-летнего Рустама Зайнуллина. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, местонахождение мужчину неизвестно почти уже четыре дня, 12 мая он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 165 сантиметров, у него среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и синюю кепку.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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