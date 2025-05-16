Четыре дня идут поиски 51-летнего уфимца

Как сообщают активисты, местонахождение мужчину неизвестно почти уже четыре дня, 12 мая он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 165 сантиметров, у него среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и синюю кепку.