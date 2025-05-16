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В Самаре мотосезон 2025 откроется праздничным пробегом и концертом

17 мая в Самаре состоится официальное открытие мотосезона 2025 года.

17 мая в Самаре состоится официальное открытие мотосезона 2025 года. Мероприятие пройдет в формате мотопробега и соберет байкеров со всего региона. Об этом сообщают в администрации города.

Сбор участников стартует в микрорайоне Южный город 2, по адресу Губернаторская, 20. В 13:00 колонна мотоциклистов отправится на мотоярмарку, которая пройдет по адресу ул. Ивана Булкина, 66б.

Праздничную программу завершит концерт «Наш формат», который начнется в 17:00 на площадке по адресу 2-я линия, 47.

Все события мотодня пройдут с бесплатным входом — присоединиться смогут как байкеры, так и все желающие жители города.

Ранее мы писали, что в Самаре стартовал Международный конкурс баянистов и аккордеонистов «Виват, Баян!».

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