Синоптики объявили для Омска метеоусловия первой степени опасности

С сегодняшнего вечера и до 8:00 17 мая омская погода будет неблагоприятна для рассеивания в атмосфере вредных промышленных выбросов. В связи с этим Обь-Иртышская УГМС объявило период неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности.