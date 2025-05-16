Синоптики объявили для Омска метеоусловия первой степени опасности

С сегодняшнего вечера и до 8:00 17 мая омская погода будет неблагоприятна для рассеивания в атмосфере вредных промышленных выбросов. В связи с этим Обь-Иртышская УГМС объявило период неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности.
Отметим, что вердикт синоптиков по сути означает введение особого режима для омских предприятий — в это время они обязаны снизить количество вредных выбросов в атмосферу.
Вчера, 15 мая, по данным УГМС, превышений ПДК вредных веществ в омском воздухе зафиксировано не было.