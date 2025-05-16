С 1 сентября установка знака «Радар» станет обязательной перед всеми камерами фиксации скорости

Согласно новым правилам, предупреждающий знак должен быть установлен не менее чем за 250 метров и не более чем за 500 метров до камеры или радара, фиксирующего превышение скорости. Это касается как постоянных камер, так и временно размещаемых мобильных комплексов.
Что это означает для водителей?
Теперь каждый водитель заранее будет знать, что впереди находится точка автоматического контроля скорости. Это даст возможность своевременно снизить скорость, а не узнавать о нарушении по уведомлению о штрафе.
Нововведение направлено не на то, чтобы штрафовать, а на то, чтобы предупредить и дисциплинировать. Такая практика уже давно используется во многих странах: знаки перед радарами не мешают контролю, а наоборот, делают его более честным и открытым.
Таким образом, это решение — ещё один шаг к прозрачности и безопасности дорожного движения. Водителей теперь не будут ловить «внезапно из-за угла», а будут заранее предупреждать: соблюдай скорость — и продолжай путь без последствий.