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С 1 сентября установка знака «Радар» станет обязательной перед всеми камерами фиксации скорости

Vaib.uz (Узбекистан. 16 мая). С 1 сентября 2025 года в Узбекистане вступает в силу новое требование: во всех местах установки стационарных и мобильных радаров контроля скорости будет обязательно размещаться дорожный знак «Радар». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Источник: Vaib.Uz

Согласно новым правилам, предупреждающий знак должен быть установлен не менее чем за 250 метров и не более чем за 500 метров до камеры или радара, фиксирующего превышение скорости. Это касается как постоянных камер, так и временно размещаемых мобильных комплексов.

Что это означает для водителей?

Теперь каждый водитель заранее будет знать, что впереди находится точка автоматического контроля скорости. Это даст возможность своевременно снизить скорость, а не узнавать о нарушении по уведомлению о штрафе.

Нововведение направлено не на то, чтобы штрафовать, а на то, чтобы предупредить и дисциплинировать. Такая практика уже давно используется во многих странах: знаки перед радарами не мешают контролю, а наоборот, делают его более честным и открытым.

Таким образом, это решение — ещё один шаг к прозрачности и безопасности дорожного движения. Водителей теперь не будут ловить «внезапно из-за угла», а будут заранее предупреждать: соблюдай скорость — и продолжай путь без последствий.