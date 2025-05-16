Туроператор ни при чем: можно ли компенсировать траты на врачей, если вы отравились в отеле

На турецком курорте Сиде в провинции Анталья туристы массово жалуются на кишечную инфекцию. У многих отдыхающих наблюдается внезапная высокая температура, возникают боли в животе, тошнота, диарея и слабость. Большинство заболевших туристов — граждане России, которые прибыли на курорт в мае. Некоторые из них вынуждены обращаться за медицинской помощью прямо в отеле или вызывать врачей на дом. В местных клиниках фиксируется наплыв пациентов, однако большинство заболевших туристов проходят лечение на месте и выздоравливают без серьезных последствий. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Дмитрия Мира, покрывает ли стандартная туристическая страховка траты на лечение при отравлении в отеле.