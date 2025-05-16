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423 современных электрокардиографа поставят в медучреждения Самарской области

В медицинские учреждения Самарской области будут поставлены 423 современных электрокардиографа.

В медицинские учреждения Самарской области будут поставлены 423 современных электрокардиографа.

Аппаратура предназначена для точного диагностирования сердечно-сосудистых заболеваний и используется в рамках диспансеризации и динамического наблюдения за пациентами.

Первые 10 аппаратов уже введены в эксплуатацию в Самарской поликлинике № 2. Новые электрокардиографы отличаются многофункциональностью и способностью подключения к персональному компьютеру для упрощения документооборота и передачи результатов исследований пациентам.

Электрокардиограмма включена в перечень обязательных исследований при прохождении диспансеризации и профилактических осмотров, а также применяется для оценки эффективности терапии и реабилитационных мероприятий.

Эта поставка является частью масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. В текущем году в медицинские учреждения региона планируется передать 812 единиц медицинской техники, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

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