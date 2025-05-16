Незаконную свалку обнаружили в Цимлянске

В Цимлянске, в районе завода по производству алкогольных напитков, обнаружили незаконную свалку. Теперь ее должны ликвидировать, рассказали в пресс-службе минприроды региона.
В надзорном ведомстве пояснили, что проверку провели после публикаций в социальных сетях. Инспекторы, которые побывали на месте, подтвердили нарушение.
— Для собственника земельного участка сейчас готовится предостережение с требованием соблюдать природоохранное законодательство, — отметили в министерстве.
Также о нарушении правил благоустройства оповестят административную инспекцию Ростовской области.
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