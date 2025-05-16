Магнитные бури обрушатся на Землю 17 и 18 мая 2025 — что ждать белорусам

Согласно данным, вероятность магнитных бурь составляет примерно 30−40%. Вместе с тем на такие же цифры приходится и вероятность геомагнитных возмущений. Так, по предварительным расчетам, скорость солнечного ветра возрастает с 400 километров в секунду до 600−700 километров в секунду.