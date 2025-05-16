В Крыму контролируют качество клубники, выращенной в теплицах

Кроме того, эксперты могут определить, были ли использованы подходящие препараты для клубники. Если ягоду обрабатывали разрешенными агрохимикатами, но предназначенными для других культур, таких как пшеница, это будет выявлено в ходе лабораторных тестов. В таком случае составляется протокол о нарушении со стороны агропредприятия, и его копия направляется в Роспотребнадзор.