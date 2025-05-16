В Крыму контролируют качество клубники, выращенной в теплицах

В Крыму продолжается контроль за тепличной клубникой, выращенной местными аграриями. Как сообщил «АиФ Крым» начальник отдела земельного надзора по Республике Крым и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Иван Шерстюк, осуществляется регулярный мониторинг соблюдения норм применения пестицидов и агрохимических веществ хозяйствующими субъектами.
«Мы отбираем образцы — в данном случае, клубники, которая выращивается на территории предприятий и фермерских хозяйств, — пояснил Иван Шерстюк. — Сейчас занимаемся проверками тепличных хозяйств, поскольку из-за погодных условий клубника открытого грунта еще не созрела».
Образцы отправляются на анализ в Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК и Краснодарский филиал Федерального центра охраны здоровья животных, где есть все необходимые лаборатории. Клубнику проверяют по трем основным критериям: на содержание нитратов, тип используемых пестицидов и агрохимикатов, а также на остаточные количества этих веществ. Они не должны превышать установленные нормы.
Кроме того, эксперты могут определить, были ли использованы подходящие препараты для клубники. Если ягоду обрабатывали разрешенными агрохимикатами, но предназначенными для других культур, таких как пшеница, это будет выявлено в ходе лабораторных тестов. В таком случае составляется протокол о нарушении со стороны агропредприятия, и его копия направляется в Роспотребнадзор.