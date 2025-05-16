На дорогах Башкирии стартовали трехдневные рейды Госавтоинспекции

Гражданам предложили сообщать о случаях управления транспортом в нетрезвом виде по телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или через специальный чат-бот @GIBDDRB_02bot в Telegram. В ГАИ заверили, что все сигналы будут оперативно проверяться, а к нарушителям применят предусмотренные законом меры.