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На дорогах Башкирии стартовали трехдневные рейды Госавтоинспекции

ГАИ три дня будет проводить массовые рейды по всей Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня и в предстоящие выходные на дорогах Башкирии пройдут масштабные профилактические рейды. Как сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, мероприятия направлены на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения и профилактику дорожно-транспортных происшествий.

По словам руководителя ведомства, для повышения эффективности проверок к работе привлекут дополнительные силы других подразделений органов внутренних дел. Севастьянов подчеркнул, что главная цель рейдов — формирование у участников дорожного движения ответственного поведения.

Гражданам предложили сообщать о случаях управления транспортом в нетрезвом виде по телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или через специальный чат-бот @GIBDDRB_02bot в Telegram. В ГАИ заверили, что все сигналы будут оперативно проверяться, а к нарушителям применят предусмотренные законом меры.

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