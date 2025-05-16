На дорогах Башкирии стартовали трехдневные рейды Госавтоинспекции

Сегодня и в предстоящие выходные на дорогах Башкирии пройдут масштабные профилактические рейды. Как сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, мероприятия направлены на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения и профилактику дорожно-транспортных происшествий.
По словам руководителя ведомства, для повышения эффективности проверок к работе привлекут дополнительные силы других подразделений органов внутренних дел. Севастьянов подчеркнул, что главная цель рейдов — формирование у участников дорожного движения ответственного поведения.
Гражданам предложили сообщать о случаях управления транспортом в нетрезвом виде по телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или через специальный чат-бот @GIBDDRB_02bot в Telegram. В ГАИ заверили, что все сигналы будут оперативно проверяться, а к нарушителям применят предусмотренные законом меры.
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