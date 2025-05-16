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В Иркутске прошел масштабный патриотический флешмоб «День Победы»

Более тысячи учащихся из школ № 38, 53 и 69 создали живую цифру «80».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По инициативе депутата городской Думы Евгения Савченко при поддержке департамента образования на стадионе школы № 53 состоялось яркое мероприятие, посвященное 80-летию Победы. Об этом сообщили КП-Иркутск в администрации города.

— В мероприятии приняли участие ученики СОШ № 38, 53, 69. Более тысячи школьников выстроились в цифру «80» на стадионе школы № 53, — поделились в администрации.

Мероприятию предшествовал онлайн-конкурс чтецов среди учеников 3−9 классов. Школьники записывали видео- и аудиофайлы с исполнением стихотворений о войне. Лучшие чтецы получили возможность выступить перед участниками флешмоба, прочитав проникновенные строки о подвиге советского народа.