В Иркутске прошел масштабный патриотический флешмоб «День Победы»

По инициативе депутата городской Думы Евгения Савченко при поддержке департамента образования на стадионе школы № 53 состоялось яркое мероприятие, посвященное 80-летию Победы. Об этом сообщили КП-Иркутск в администрации города.
— В мероприятии приняли участие ученики СОШ № 38, 53, 69. Более тысячи школьников выстроились в цифру «80» на стадионе школы № 53, — поделились в администрации.
Мероприятию предшествовал онлайн-конкурс чтецов среди учеников 3−9 классов. Школьники записывали видео- и аудиофайлы с исполнением стихотворений о войне. Лучшие чтецы получили возможность выступить перед участниками флешмоба, прочитав проникновенные строки о подвиге советского народа.