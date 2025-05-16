В Узбекистане пересмотрят установку знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» — уберут лишние и добавят чёткие правила

Например, если под знаком «Стоянка запрещена» будет размещена табличка с надписью «7:00 — 21:00», это означает, что с 21:00 до 7:00 парковаться в этом месте будет можно без риска получить штраф. Такие изменения, по мнению властей, не только снизят напряжённость среди водителей, но и сделают правила более прозрачными и логичными.