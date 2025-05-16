В Узбекистане пересмотрят установку знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» — уберут лишние и добавят чёткие правила

В рамках реформы будет проверена обоснованность каждого установленного знака. Те, что стоят без явной необходимости или создают необоснованные неудобства для водителей, будут демонтированы.
Кроме того, начнётся активное внедрение дополнительных информационных табличек, на которых будет указано время действия ограничений. Это значит, что теперь водитель сможет однозначно понимать, в какое время остановка или стоянка действительно запрещены, а когда — разрешены.
Например, если под знаком «Стоянка запрещена» будет размещена табличка с надписью «7:00 — 21:00», это означает, что с 21:00 до 7:00 парковаться в этом месте будет можно без риска получить штраф. Такие изменения, по мнению властей, не только снизят напряжённость среди водителей, но и сделают правила более прозрачными и логичными.
Новая инициатива — это ещё один шаг в сторону грамотной транспортной политики, в которой на первом месте не формальный запрет, а реальная необходимость и здравый смысл. Убрав хаотичные и бессмысленные запреты, государство стремится облегчить повседневную жизнь горожан, особенно в условиях ограниченного количества парковочных мест в крупных городах.
Остаётся надеяться, что за постановлением последуют реальные изменения на улицах.