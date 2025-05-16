У «Крыльев» возникли трудности с получением лицензии на следующий сезон РПЛ

«Комиссия РФС по лицензированию приняла документы, связанные с деятельностью клуба и проектом бюджета на следующий год. Но все, что касается вопроса долга, который не решался в течение 11 лет, требует дополнительных документов», — объяснил председатель совета директоров «Крылышек» Дмитрий Яковлев.