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У «Крыльев» возникли трудности с получением лицензии на следующий сезон РПЛ

Российский футбольный союз попросил самарцев предоставить дополнительные документы по долгу перед дочкой «Ростеха».

Российский футбольный союз (РФС) попросил самарцев предоставить дополнительные документы по долгу перед дочкой «Ростеха».

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что «Крылья» не смогли получить лицензию от РФС для выступления в следующем сезоне Премьер-лиги из-за долга перед «РТ-Капитал».

При этом в начале апреля прошло предварительное заседание с участием команды и дочкой «Ростеха». После этого предприятие потребовало с команды уже 933 млн рублей вместо заявленных 897.

«Комиссия РФС по лицензированию приняла документы, связанные с деятельностью клуба и проектом бюджета на следующий год. Но все, что касается вопроса долга, который не решался в течение 11 лет, требует дополнительных документов», — объяснил председатель совета директоров «Крылышек» Дмитрий Яковлев.

Последний пакет бумаг обещают предоставить до 21 мая.

До этого писали, что троих футболистов «зелено-бело-синих» могут отправить на детектор лжи после неудачной игры с «Пари НН».

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