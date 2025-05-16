У «Крыльев» возникли трудности с получением лицензии на следующий сезон РПЛ

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что «Крылья» не смогли получить лицензию от РФС для выступления в следующем сезоне Премьер-лиги из-за долга перед «РТ-Капитал».
При этом в начале апреля прошло предварительное заседание с участием команды и дочкой «Ростеха». После этого предприятие потребовало с команды уже 933 млн рублей вместо заявленных 897.
«Комиссия РФС по лицензированию приняла документы, связанные с деятельностью клуба и проектом бюджета на следующий год. Но все, что касается вопроса долга, который не решался в течение 11 лет, требует дополнительных документов», — объяснил председатель совета директоров «Крылышек» Дмитрий Яковлев.
Последний пакет бумаг обещают предоставить до 21 мая.
До этого писали, что троих футболистов «зелено-бело-синих» могут отправить на детектор лжи после неудачной игры с «Пари НН».
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