В Самаре ищут подрядчика для отлова бездомных животных за 37,7 млн рублей

Подрядчику предстоит оказать услуги с момента заключения договора до 31 декабря 2025 года. Процедура отлова должна осуществляться гуманно, с применением безопасных инструментов и препаратов, исключающих ранения и гибель животных, и учитывать этические нормы и спокойствие населения. Вся процедура должна фиксироваться на видеокамеру.