В Самаре ищут подрядчика для отлова бездомных животных за 37,7 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил конкурс на отбор исполнителя для отлова бездомных собак. Максимальная цена контракта составляет 37,7 млн рублей.
Подрядчику предстоит оказать услуги с момента заключения договора до 31 декабря 2025 года. Процедура отлова должна осуществляться гуманно, с применением безопасных инструментов и препаратов, исключающих ранения и гибель животных, и учитывать этические нормы и спокойствие населения. Вся процедура должна фиксироваться на видеокамеру.
После отлова собаки помещаются в приют на срок до 30 дней.
Действующий контракт с предыдущей организацией ООО «Добрые люди» досрочно прекращён 31 марта 2025 года. Дата выбора победителя конкурса 29 мая 2025 года.
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