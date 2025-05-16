На железнодорожных переездах Ташкента уберут знаки «Стоп» — их заменят светофоры

На сегодняшний день на некоторых участках города, таких как улица Фаргона Йули (перед мостом), перекрёсток Чупонота и Шота Руставели, а также район Кушбеги на Малой кольцевой дороге, автомобилисты ежедневно останавливаются перед «Стопом», не имея объективной причины. В реальности движение поездов на этих участках может не осуществляться днями и неделями, но из-за установленного знака создаются ненужные пробки и теряется время.