На железнодорожных переездах Ташкента уберут знаки «Стоп» — их заменят светофоры

На сегодняшний день на некоторых участках города, таких как улица Фаргона Йули (перед мостом), перекрёсток Чупонота и Шота Руставели, а также район Кушбеги на Малой кольцевой дороге, автомобилисты ежедневно останавливаются перед «Стопом», не имея объективной причины. В реальности движение поездов на этих участках может не осуществляться днями и неделями, но из-за установленного знака создаются ненужные пробки и теряется время.
Теперь в рамках новой инициативы, на таких железнодорожных переездах знаки «Стоп» будут заменены на регулируемые светофоры. Это значит, что останавливаться придётся только при включённом сигнале, предупреждающем о приближении поезда, а в остальное время движение будет свободным.
Такое нововведение направлено на повышение пропускной способности дорог, снижение количества заторов и оптимизацию транспортных потоков. Вместо формального соблюдения знаков без смысла, водители будут ориентироваться на реальные условия движения.