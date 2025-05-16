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На железнодорожных переездах Ташкента уберут знаки «Стоп» — их заменят светофоры

Vaib.uz (Узбекистан. 16 мая). В Ташкенте планируют решить одну из типичных проблем городских дорог — заторы на железнодорожных переездах, где водители вынуждены останавливаться перед знаком «Стоп», даже если поезда по этим путям не проходят неделями. Соответствующее решение утверждено постановлением правительства, о чём сообщила пресс-служба президента.

Источник: Vaib.Uz

На сегодняшний день на некоторых участках города, таких как улица Фаргона Йули (перед мостом), перекрёсток Чупонота и Шота Руставели, а также район Кушбеги на Малой кольцевой дороге, автомобилисты ежедневно останавливаются перед «Стопом», не имея объективной причины. В реальности движение поездов на этих участках может не осуществляться днями и неделями, но из-за установленного знака создаются ненужные пробки и теряется время.

Теперь в рамках новой инициативы, на таких железнодорожных переездах знаки «Стоп» будут заменены на регулируемые светофоры. Это значит, что останавливаться придётся только при включённом сигнале, предупреждающем о приближении поезда, а в остальное время движение будет свободным.

Такое нововведение направлено на повышение пропускной способности дорог, снижение количества заторов и оптимизацию транспортных потоков. Вместо формального соблюдения знаков без смысла, водители будут ориентироваться на реальные условия движения.