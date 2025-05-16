Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский трамвай № 8 вернется в Гнилицы к концу 2025 года

Трамвайный маршрут № 8 в Нижнем Новгороде планируют полностью восстановить до конца 2025 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в региональном «Центре развития транспортных систем» (ЦРТС).

Сейчас трамваи № 8 курсируют не по всей протяженности маршрута — до поселка Гнилицы они пока не доходят. Местные жители выражают обеспокоенность затянувшимися сроками ремонта путей: по их словам, на месте практически не видно рабочих, и они опасаются, что запуск снова может быть отложен.

Ранее представители ЦРТС заявляли, что в ближайшее время трамвай № 8 начнет ходить от улицы Игарской до Малышево, однако точная дата запуска участка по-прежнему не названа. Полное восстановление маршрута до Гнилиц теперь ожидается до конца года. До этого сообщалось, что движение возобновится уже осенью.

Что касается трамвая № 2, курсирующего по так называемому «городскому кольцу», то его маршрут будет восстановлен после завершения всех работ в нагорной части города. Конкретных сроков в ЦРТС пока не называют. Изначально планировалось, что трамвай № 2 вернется к стандартному маршруту в августе 2025 года.