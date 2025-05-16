Нижегородский трамвай № 8 вернется в Гнилицы к концу 2025 года

Об этом сообщили в региональном «Центре развития транспортных систем» (ЦРТС).
Сейчас трамваи № 8 курсируют не по всей протяженности маршрута — до поселка Гнилицы они пока не доходят. Местные жители выражают обеспокоенность затянувшимися сроками ремонта путей: по их словам, на месте практически не видно рабочих, и они опасаются, что запуск снова может быть отложен.
Ранее представители ЦРТС заявляли, что в ближайшее время трамвай № 8 начнет ходить от улицы Игарской до Малышево, однако точная дата запуска участка по-прежнему не названа. Полное восстановление маршрута до Гнилиц теперь ожидается до конца года. До этого сообщалось, что движение возобновится уже осенью.
Что касается трамвая № 2, курсирующего по так называемому «городскому кольцу», то его маршрут будет восстановлен после завершения всех работ в нагорной части города. Конкретных сроков в ЦРТС пока не называют. Изначально планировалось, что трамвай № 2 вернется к стандартному маршруту в августе 2025 года.