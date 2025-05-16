Нижегородский трамвай № 8 вернется в Гнилицы к концу 2025 года

Сейчас трамваи № 8 курсируют не по всей протяженности маршрута — до поселка Гнилицы они пока не доходят. Местные жители выражают обеспокоенность затянувшимися сроками ремонта путей: по их словам, на месте практически не видно рабочих, и они опасаются, что запуск снова может быть отложен.