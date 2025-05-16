Таганрогу выделили дополнительные средства на ремонт аварийного коллектора

В Таганроге на капитальный ремонт двух аварийных участков системы водоотведения дополнительно направили 228 млн рублей. Финансовую помощь выделили по распоряжению врио губернатора Юрия Слюсаря, сообщает пресс-служба донского главы.
Общая сумма поддержки, с учетом ранее запланированных 173 млн рублей, теперь превысит 400 млн рублей. Кроме того, еще 2,3 млн рублей поступят в рамках софинансирования из бюджета города.
На выделенные деньги планируют отремонтировать участки коллектора между Мало-Почтовой, 32 и Второй Котельной, а также между Мало-Почтовой, 46 и Мало-Почтовой, 32.
Заключить контракты на проведение работ намерены до конца мая. Все задачи на объектах должны быть выполнены к 1 декабря 2025 года.
Напомним, с 2018 по 2024 год при поддержке регионального бюджета в Таганроге восстановили около 15 км аварийных участков. Область направила около 1,14 млрд рублей.
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