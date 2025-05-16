За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту

«29,5 млн машин проехало по мосту после открытия движения», — сказано в сообщении.
Редакция РИА Новости Крым подсчитала, что, если все машины выстроить одной цепью в длину, то «машинная нить» вытянется на 135 тысяч километров. Это больше трех витков вокруг Земли.
Движение по самому крупному транспортному проекту, «стройке века» — искусственному сооружению через Керченский пролив — было запущено 16 мая 2018 года в 05:30 по московскому времени, напомнили в Росавтодоре.
Крымский мост каждый день помогает сотням машин добираться от Керчи до Тамани за 13 минут, связывая два берега 19-километровым переходом.
«Это не просто переправа, а уникальная работа в ограниченные сроки, профессионализм и героизм огромной команды специалистов со всей страны, нить, соединяющая исторические территории Росси», — написали в пресс-службе Росавтодора.
Ранее сообщалось, что ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе — Крымского моста, ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.