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За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Со дня запуска движения по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало около 30 миллионов машин. Об этом сообщили в Росавтодоре.

Источник: РИА "Новости"

«29,5 млн машин проехало по мосту после открытия движения», — сказано в сообщении.

Редакция РИА Новости Крым подсчитала, что, если все машины выстроить одной цепью в длину, то «машинная нить» вытянется на 135 тысяч километров. Это больше трех витков вокруг Земли.

Движение по самому крупному транспортному проекту, «стройке века» — искусственному сооружению через Керченский пролив — было запущено 16 мая 2018 года в 05:30 по московскому времени, напомнили в Росавтодоре.

Крымский мост каждый день помогает сотням машин добираться от Керчи до Тамани за 13 минут, связывая два берега 19-километровым переходом.

«Это не просто переправа, а уникальная работа в ограниченные сроки, профессионализм и героизм огромной команды специалистов со всей страны, нить, соединяющая исторические территории Росси», — написали в пресс-службе Росавтодора.

Ранее сообщалось, что ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе — Крымского моста, ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.