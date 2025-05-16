Больше двух недель идет розыск 37-летней одетой во все черное уфимки

В Уфе пропала 37-летняя Анастасия Федорова (Зубарева). Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение женщины неизвестно уже 16 дней, 30 апреля она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Ее рост — 158 сантиметров, у нее среднее телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Была одета в черные куртку, толстовку, спортивные штаны и кроссовки.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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