Больше двух недель идет розыск 37-летней одетой во все черное уфимки

Как сообщают активисты, местонахождение женщины неизвестно уже 16 дней, 30 апреля она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Ее рост — 158 сантиметров, у нее среднее телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Была одета в черные куртку, толстовку, спортивные штаны и кроссовки.