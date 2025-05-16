Работу общественных туалетов продлят в «Ночь музеев» в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала». Пользование его уборными бесплатное. Так, в период с 09:00 17 мая до 06:00 18 мая точки останутся открытыми, например, в Александровском парке, на Сенатской площади и Дворцовой площади, а также на территории Петропавловской крепости и другие.
— Остальные стационарные туалеты предприятия будут работать в обычном режиме. Их адреса и график можно посмотреть на специальной карте, — говорится в сообщении.
К слову, на ресурсе также можно посмотреть, где находятся стационарные и передвижные кабинки, которые продолжат работать во время культурного фестиваля.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что некоторые фонтаны в Северной столице не будут отключать в «Ночь музеев». Журчать и погружать гостей программы в восхитительную атмосферу города останутся пять «водных жемчужин».