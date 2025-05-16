Работу общественных туалетов продлят в «Ночь музеев» в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала». Пользование его уборными бесплатное. Так, в период с 09:00 17 мая до 06:00 18 мая точки останутся открытыми, например, в Александровском парке, на Сенатской площади и Дворцовой площади, а также на территории Петропавловской крепости и другие.