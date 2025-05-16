Сколько бананов можно съесть в день без вреда для здоровья

Бананы — один из самых доступных и любимых фруктов в мире, благодаря своему вкусу, питательной ценности и универсальности. Они богаты калием, пищевыми волокнами и витаминами группы B и являются частью здорового питания. Однако избыточное потребление бананов может привести к повышению уровня сахара в крови и калорийности рациона. Все про пользу и возможный вред бананов — в материале «Газеты.Ru».