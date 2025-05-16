Раскрыт ранее неизвестный механизм, скрывающий малярию от иммунитета

В прошлом, как отмечают исследователи, биологи считали, что в клетках плазмодия должен быть активен лишь один из нескольких десятков генов, отвечающих за производство разных вариаций белка var. Проведенные исследователями замеры показали, что это на самом деле не так — разные популяции возбудителей малярии часто переключались между разными версиями этих генов, а также активировали сразу два или три из них или же полностью прекращали выработку var.