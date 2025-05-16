Теория физиков РФ поможет описать поведение молекул в сильных электрических полях

В частности, физики раскрыли резкие перемены в свойствах молекулярных орбиталей, которые возникают при достижении некоторой критической силы поля, а также открыли несколько интересных аномалий в поведении и свойствах электронов, вылетающих из ионизируемой молекулы. Их свойства содержат данные о геометрии молекулы, которые можно использовать для реконструкции положения атомов в этих соединениях и извлечения другой интересной информации, важной для химии и фармацевтики.