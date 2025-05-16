Чемоданова сказала, в каком случае будет развиваться Беларусь

— Когда мы празднуем международный день семьи, вы знаете, это атмосфера, которая действительно вдохновляет нас на то, что мы еще больше готовы сегодня сплотиться и сделать, чтобы процветала наша любимая страна, наша Беларусь. Конечно, страна будет развиваться в том случае, если будут рождаться дети, если будет продолжение рода, а значит будет продолжение нашей нации, — заявила Ольга Чемоданова.