Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова сказала, в каком случае будет развиваться Беларусь. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале Мингорисполкома.
Чемоданова в День семьи, который состоялся 15 мая, заметила, что нужно больше проводить встреч, когда дети, взрослые говорят о самом главном: о любви к своей Родине, о любви к своей семье, о ценностях, которые передаются от поколения к поколению.
— Когда мы празднуем международный день семьи, вы знаете, это атмосфера, которая действительно вдохновляет нас на то, что мы еще больше готовы сегодня сплотиться и сделать, чтобы процветала наша любимая страна, наша Беларусь. Конечно, страна будет развиваться в том случае, если будут рождаться дети, если будет продолжение рода, а значит будет продолжение нашей нации, — заявила Ольга Чемоданова.
Ранее Чемоданова сказала, что есть в каждой школе Минска.
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Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусок рожать четверо, а лучше — пятеро детей: «Рожать не хотим и работаем с прохладцей».