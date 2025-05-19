Кроссворд на 19 мая 2025

19 мая считается днем рождения кубика Рубика — легендарной головоломки, которая известна во всем мире. Она появилась почти полвека назад и до сих пор остается популярной: кубик собирали школьники и ученые, коллекционеры и чемпионы мира. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить интересные факты создания этой игрушки.