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Кроссворд на 19 мая 2025

19 мая считается днем рождения кубика Рубика — легендарной головоломки, которая известна во всем мире. Она появилась почти полвека назад и до сих пор остается популярной: кубик собирали школьники и ученые, коллекционеры и чемпионы мира. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить интересные факты создания этой игрушки.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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