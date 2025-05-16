Скоростные речные перевозки свяжут Нижний Новгород и Ярославль

Тогда были утверждены 12 направлений в Нижегородской области, Республике Татарстан и Чувашии. Также были выбраны операторы, которым выделили субсидии в размере 45,6 миллиона рублей. В 2025 году Минтранс РФ планирует расширить географию перевозок. К уже существующим маршрутам добавится новое направление в Ярославскую область.