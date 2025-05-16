Работу светофоров возобновили в центре Ростова-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону возобновилась работа светофоров, об этом сообщают очевидцы. Однако на интернет-картах еще не убрали знак неработающей техники на пересечении проспекта Соколова и Большой Садовой.
Напомним, ранее некоторые ростовчане пожаловались на перебои в работе светофоров в центре города. Официального подтверждения этому не было, но, по информации АО «Донэнерго», сегодня днем отмечалось технологическое нарушение в сети.
Электричество частично отсутствовало на проспекте Соколова, Максима Горького, Пушкинской, Ворошиловском и Красноармейской.
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